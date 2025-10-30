Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Halloween party à la partinoire allée Raymond Mias Valence

Halloween party à la partinoire allée Raymond Mias Valence jeudi 30 octobre 2025.

Halloween party à la partinoire

allée Raymond Mias Patinoire Jo Boyadjian Valence Drôme

Tarif : 4.8 – 4.8 – 4.8 EUR

Tarif avec location de patins.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 20:00:00
fin : 2025-10-30 20:00:00

Date(s) :
2025-10-30

Halloween party avec distribution de bonbons. Venez déguisés.
allée Raymond Mias Patinoire Jo Boyadjian Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 50  culture@mairie-valence.fr

English :

Halloween party with candy distribution. Come in costume.

German :

Halloween-Party mit Verteilung von Süßigkeiten. Kommen Sie verkleidet.

Italiano :

Festa di Halloween con distribuzione di caramelle. Venite vestiti.

Espanol :

Fiesta de Halloween con reparto de caramelos. Ven disfrazado.

L’événement Halloween party à la partinoire Valence a été mis à jour le 2025-10-16 par Valence Romans Tourisme