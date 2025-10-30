Halloween party à la partinoire allée Raymond Mias Valence
Halloween party à la partinoire allée Raymond Mias Valence jeudi 30 octobre 2025.
Halloween party à la partinoire
allée Raymond Mias Patinoire Jo Boyadjian Valence Drôme
Tarif : 4.8 – 4.8 – 4.8 EUR
Tarif avec location de patins.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 20:00:00
fin : 2025-10-30 20:00:00
Date(s) :
2025-10-30
Halloween party avec distribution de bonbons. Venez déguisés.
allée Raymond Mias Patinoire Jo Boyadjian Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 50 culture@mairie-valence.fr
English :
Halloween party with candy distribution. Come in costume.
German :
Halloween-Party mit Verteilung von Süßigkeiten. Kommen Sie verkleidet.
Italiano :
Festa di Halloween con distribuzione di caramelle. Venite vestiti.
Espanol :
Fiesta de Halloween con reparto de caramelos. Ven disfrazado.
