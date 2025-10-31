Halloween party à la piscine de lencloitre Piscine de Lencloître Lencloître

Halloween party à la piscine de lencloitre Piscine de Lencloître Lencloître vendredi 31 octobre 2025.

Halloween party à la piscine de lencloitre

Piscine de Lencloître 14 rue Saint Exupéry – Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

La piscine de lencloitre fête halloween et vous propose une animation spéciale !

Remplis les défis aquatiques qui te mèneront au trésor.

_Les enfants de moins de 8 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte dans l’eau._ .

Piscine de Lencloître 14 rue Saint Exupéry – Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 36 52

English : Halloween party à la piscine de lencloitre

German : Halloween party à la piscine de lencloitre

Italiano :

Espanol : Halloween party à la piscine de lencloitre

L’événement Halloween party à la piscine de lencloitre Lencloître a été mis à jour le 2025-10-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne