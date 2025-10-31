Halloween party à la piscine de lencloitre Piscine de Lencloître Lencloître
Piscine de Lencloître 14 rue Saint Exupéry – Lencloître Vienne
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
La piscine de lencloitre fête halloween et vous propose une animation spéciale !
Remplis les défis aquatiques qui te mèneront au trésor.
_Les enfants de moins de 8 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte dans l’eau._ .
Piscine de Lencloître 14 rue Saint Exupéry – Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 36 52
