Halloween party A la recherche de l'âme perdue des comtes de Salm Haboudange
Halloween party A la recherche de l’âme perdue des comtes de Salm Haboudange mercredi 29 octobre 2025.
Halloween party A la recherche de l’âme perdue des comtes de Salm
Rue du Foyer Rural Haboudange Moselle
Gratuit
Gratuit
Mercredi 2025-10-29 16:30:00
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
Chasse au trésor pour les 4-10 ans
Enquête agrémentée de jeux et animations.
Récolte de bonbons.
Goûter et soupe de potiron.Enfants
Rue du Foyer Rural Haboudange 57340 Moselle Grand Est +33 6 73 69 00 38
English :
Treasure hunt for 4-10 year-olds
Investigation with games and entertainment.
Candy collection.
Snack and pumpkin soup.
German :
Schatzsuche für 4- bis 10-Jährige
Untersuchung, die durch Spiele und Animationen aufgelockert wird.
Sammeln von Süßigkeiten.
Imbiss und Kürbissuppe.
Italiano :
Caccia al tesoro per bambini dai 4 ai 10 anni
Indagine con giochi e intrattenimento.
Raccolta di caramelle.
Merenda e zuppa di zucca.
Espanol :
Búsqueda del tesoro para niños de 4 a 10 años
Investigación con juegos y entretenimiento.
Recogida de caramelos.
Merienda y sopa de calabaza.
L’événement Halloween party A la recherche de l’âme perdue des comtes de Salm Haboudange a été mis à jour le 2025-10-18 par OT DU PAYS SAULNOIS