Halloween party A la recherche de l’âme perdue des comtes de Salm Haboudange

Halloween party A la recherche de l’âme perdue des comtes de Salm

Rue du Foyer Rural Haboudange Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2025-10-29 16:30:00

Chasse au trésor pour les 4-10 ans

Enquête agrémentée de jeux et animations.

Récolte de bonbons.

Goûter et soupe de potiron.Enfants

Rue du Foyer Rural Haboudange 57340 Moselle Grand Est +33 6 73 69 00 38

English :

Treasure hunt for 4-10 year-olds

Investigation with games and entertainment.

Candy collection.

Snack and pumpkin soup.

German :

Schatzsuche für 4- bis 10-Jährige

Untersuchung, die durch Spiele und Animationen aufgelockert wird.

Sammeln von Süßigkeiten.

Imbiss und Kürbissuppe.

Italiano :

Caccia al tesoro per bambini dai 4 ai 10 anni

Indagine con giochi e intrattenimento.

Raccolta di caramelle.

Merenda e zuppa di zucca.

Espanol :

Búsqueda del tesoro para niños de 4 a 10 años

Investigación con juegos y entretenimiento.

Recogida de caramelos.

Merienda y sopa de calabaza.

