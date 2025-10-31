Halloween Party à l’Abreuvoir Bourges
Halloween Party à l’Abreuvoir Bourges vendredi 31 octobre 2025.
Halloween Party à l’Abreuvoir
13 Boulevard de la République Bourges Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 21:00:00
fin : 2025-10-31 00:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Préparez-vous à une nuit terrifiante à L’Abreuvoir !
Ambiance envoûtante, déguisements effrayants et mix explosif par DJ MD tout est réuni pour une soirée Halloween mémorable. laissez-vous emporter par la musique et l’atmosphère surnaturelle du lieu.
Entrée libre, frissons garantis ! .
13 Boulevard de la République Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 44 37
English :
Get ready for a terrifying night at L’Abreuvoir!
German :
Bereite dich auf eine gruselige Nacht in L?Abreuvoir vor!
Italiano :
Preparatevi a una notte terrificante a L’Abreuvoir!
Espanol :
¡Prepárate para una noche terrorífica en L’Abreuvoir!
L’événement Halloween Party à l’Abreuvoir Bourges a été mis à jour le 2025-10-18 par OT BOURGES