Halloween Party à l’Abreuvoir Bourges

13 Boulevard de la République Bourges Cher

Tarif : – –

Date : 

Début : 2025-10-31 21:00:00

fin : 2025-10-31 00:00:00

Début : 2025-10-31 21:00:00

fin : 2025-10-31 00:00:00

2025-10-31

Préparez-vous à une nuit terrifiante à L’Abreuvoir !

Ambiance envoûtante, déguisements effrayants et mix explosif par DJ MD tout est réuni pour une soirée Halloween mémorable. laissez-vous emporter par la musique et l’atmosphère surnaturelle du lieu.

Entrée libre, frissons garantis ! .

13 Boulevard de la République Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 44 37

English :

Get ready for a terrifying night at L’Abreuvoir!

German :

Bereite dich auf eine gruselige Nacht in L?Abreuvoir vor!

Italiano :

Preparatevi a una notte terrificante a L’Abreuvoir!

Espanol :

¡Prepárate para una noche terrorífica en L’Abreuvoir!

L’événement Halloween Party à l’Abreuvoir Bourges a été mis à jour le 2025-10-18 par OT BOURGES