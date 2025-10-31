Halloween Party à Peyrins route de Peyrins Peyrins

route de Peyrins Salle des fêtes Peyrins Drôme

Début : 2025-10-31 18:00:00

Sol Peyrins organise une animation pour Halloween rendez-vous à la salle des fêtes pour la chasse aux bonbons, puis place à la boom!

Merci d’apporter une collation sucrée ou salée, la Sol offre les boissons, softs et bières en vente sur place.

route de Peyrins Salle des fêtes Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 74 11

English :

Sol Peyrins is organizing a Halloween party: meet up at the salle des fêtes for the candy hunt, then it’s time for the boom!

Please bring a sweet or savoury snack, and the Sol will provide drinks, soft drinks and beers for sale on site.

German :

Sol Peyrins organisiert eine Halloween-Veranstaltung: Wir treffen uns im Festsaal, um nach Süßigkeiten zu suchen, und dann geht’s ab zum Boom!

Bitte bringen Sie einen süßen oder salzigen Snack mit, da die Sol Getränke, Softdrinks und Bier anbietet.

Italiano :

Sol Peyrins sta organizzando una festa di Halloween: incontriamoci presso la sala del villaggio per andare a caccia di dolci, poi sarà il momento del boom!

Si prega di portare uno spuntino dolce o salato, e la Sol metterà a disposizione bevande, bibite e birre da vendere sul posto.

Espanol :

Sol Peyrins organiza una fiesta de Halloween: nos reuniremos en la sala de fiestas del pueblo para buscar caramelos, ¡y luego será la hora del boom!

Se ruega traer un tentempié dulce o salado, y el Sol pondrá a la venta bebidas, refrescos y cervezas in situ.

L’événement Halloween Party à Peyrins Peyrins a été mis à jour le 2025-10-16 par Valence Romans Tourisme