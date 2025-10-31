Halloween party à Reyrevignes Reyrevignes

Halloween party à Reyrevignes Reyrevignes vendredi 31 octobre 2025.

Halloween party à Reyrevignes

Salle des Fêtes Reyrevignes Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Fête conviviale d’Halloween à la salle des fêtes de Reyrevignes

Fête conviviale d’Halloween à la salle des fêtes de Reyrevignes. Les enfants sont invités à venir déguisés pour un parcours dans le village suivi d’une soirée animée à la salle des fêtes. Concours de grimaces, défilé costumé, goûter avec hot dogs et gâteaux d’Halloween sont au programme dans une ambiance festive et familiale.

L’association des parents d’élèves de Cambes et Reyrevignes .

Salle des Fêtes Reyrevignes 46320 Lot Occitanie ape.cambes.reyrevignes@outlook.fr

English :

Halloween party at the Reyrevignes village hall

German :

Geselliges Halloween-Fest in der Festhalle von Reyrevignes

Italiano :

Festa di Halloween nella sala del villaggio di Reyrevignes

Espanol :

Fiesta de Halloween en el Ayuntamiento de Reyrevignes

L’événement Halloween party à Reyrevignes Reyrevignes a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Figeac