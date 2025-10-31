Halloween Party à Saint-André-Allas Saint-André-d’Allas
Halloween Party à Saint-André-Allas Saint-André-d’Allas vendredi 31 octobre 2025.
Halloween Party à Saint-André-Allas
Salle des Fêtes Saint-André-d’Allas Dordogne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Halloween party
15h30 Chasse aux bonbons offert par l’amicale laique,
18h00 Ateliers, maquillage et jeux,
20h00 Repas spécial halloween. .
Salle des Fêtes Saint-André-d’Allas 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 55 04 23
English : Halloween Party à Saint-André-Allas
German : Halloween Party à Saint-André-Allas
Italiano :
Espanol : Halloween Party à Saint-André-Allas
L’événement Halloween Party à Saint-André-Allas Saint-André-d’Allas a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir