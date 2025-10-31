Halloween Party à Saint-André-Allas Saint-André-d’Allas

Halloween Party à Saint-André-Allas

Salle des Fêtes Saint-André-d’Allas Dordogne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Halloween party

15h30 Chasse aux bonbons offert par l’amicale laique,

18h00 Ateliers, maquillage et jeux,

20h00 Repas spécial halloween. .

Salle des Fêtes Saint-André-d’Allas 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 55 04 23

