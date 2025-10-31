Halloween party à Youjump Rue du Pont des Anglais Valence

Halloween party à Youjump

Rue du Pont des Anglais Avenue de Provence Valence Drôme

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2025-10-31

fin : 2025-11-01

2025-10-31

Viens frissonner et t’éclater à la Halloween Party de You Jump — ambiance terrifiante et trampolines endiablés ! DJ + Atelier maquillage + Bonbons illimités (dans la limite des stocks disponibles)

Rue du Pont des Anglais Avenue de Provence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 70 18 70 53 contact.valence@trampolinepark.fr

English :

Come and enjoy the thrills and spills of You Jump?s Halloween Party? with its terrifying atmosphere and wild trampolines! DJ + Make-up workshop + Unlimited candy (while stocks last)

German :

Bei der You Jump Halloween Party kannst du dich so richtig austoben: Gruselige Atmosphäre und wilde Trampoline! DJ + Make-up-Workshop + unbegrenzt Süßigkeiten (solange der Vorrat reicht)

Italiano :

Venite a divertirvi con l’Halloween Party di You Jump, con la sua atmosfera terrificante e i suoi trampolini selvaggi! DJ + Laboratorio di trucco + Dolci illimitati (fino a esaurimento scorte)

Espanol :

Ven a disfrutar de las emociones fuertes en la Fiesta de Halloween de You Jump… ¡con su ambiente terrorífico y sus salvajes camas elásticas! DJ + Taller de maquillaje + Caramelos ilimitados (hasta fin de existencias)

