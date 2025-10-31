Halloween party à Youjump Rue du Pont des Anglais Valence
Halloween party à Youjump
Rue du Pont des Anglais Avenue de Provence Valence Drôme
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : 2025-10-31
fin : 2025-11-01
2025-10-31
Viens frissonner et t’éclater à la Halloween Party de You Jump — ambiance terrifiante et trampolines endiablés ! DJ + Atelier maquillage + Bonbons illimités (dans la limite des stocks disponibles)
Rue du Pont des Anglais Avenue de Provence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 70 18 70 53 contact.valence@trampolinepark.fr
English :
Come and enjoy the thrills and spills of You Jump?s Halloween Party? with its terrifying atmosphere and wild trampolines! DJ + Make-up workshop + Unlimited candy (while stocks last)
German :
Bei der You Jump Halloween Party kannst du dich so richtig austoben: Gruselige Atmosphäre und wilde Trampoline! DJ + Make-up-Workshop + unbegrenzt Süßigkeiten (solange der Vorrat reicht)
Italiano :
Venite a divertirvi con l’Halloween Party di You Jump, con la sua atmosfera terrificante e i suoi trampolini selvaggi! DJ + Laboratorio di trucco + Dolci illimitati (fino a esaurimento scorte)
Espanol :
Ven a disfrutar de las emociones fuertes en la Fiesta de Halloween de You Jump… ¡con su ambiente terrorífico y sus salvajes camas elásticas! DJ + Taller de maquillaje + Caramelos ilimitados (hasta fin de existencias)
