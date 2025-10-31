Halloween Party centre bourg Alligny-Cosne

centre bourg Route de Bouhy Alligny-Cosne Nièvre

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-31 18:30:00

fin : 2025-10-31 23:30:00

2025-10-31

Participez à cette soirée Halloween organisée par Alligny en Fête. Au programme

– 18h30 défilé des monstres avec collecte de bonbons (départ du parking sous la mairie)

– 20h30 concours du meilleur déguisement (adultes et enfants), atelier maquillage.

– 21h soirée dansante animée par le groupe Get Wild.

Buvette et restauration sur place. .

centre bourg Route de Bouhy Alligny-Cosne 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

