Halloween Party centre bourg Alligny-Cosne vendredi 31 octobre 2025.
Halloween Party
centre bourg Route de Bouhy Alligny-Cosne Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-31 18:30:00
fin : 2025-10-31 23:30:00
2025-10-31
Participez à cette soirée Halloween organisée par Alligny en Fête. Au programme
– 18h30 défilé des monstres avec collecte de bonbons (départ du parking sous la mairie)
– 20h30 concours du meilleur déguisement (adultes et enfants), atelier maquillage.
– 21h soirée dansante animée par le groupe Get Wild.
Buvette et restauration sur place. .
centre bourg Route de Bouhy Alligny-Cosne 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
