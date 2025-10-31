Halloween Party au Campanile Troyes Nord Barberey Barberey-Saint-Sulpice
Halloween Party au Campanile Troyes Nord Barberey
Campanile Troyes Nord Barberey Barberey-Saint-Sulpice Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 17:30:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Au programme
> Quiz & Blind Test démoniaques
> Happy Hour* sanglante (de 17h30 à 19h)
> Boissons monstrueuses
> Planche à partager et menu spécial Halloween
> Décorations effroyables pour une ambiance d’enfer
Quizz à 18h00 — Alors, serez-vous le plus malin de la nuit ?
Venez déguisés, prêts à trembler… et à vous amuser !
Pour les plus terrifiants d’entre vous des lots sont à gagner (bons de réductions, boisson offerte, …).
(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
Campanile Troyes Nord Barberey Barberey-Saint-Sulpice 10600 Aube Grand Est +33 3 25 71 74 74 troyes.nord@campanile.fr
