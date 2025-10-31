Halloween Party au Campanile Troyes Nord Barberey Barberey-Saint-Sulpice

Début : 2025-10-31 17:30:00

Au programme

> Quiz & Blind Test démoniaques

> Happy Hour* sanglante (de 17h30 à 19h)

> Boissons monstrueuses

> Planche à partager et menu spécial Halloween

> Décorations effroyables pour une ambiance d’enfer



Quizz à 18h00 — Alors, serez-vous le plus malin de la nuit ?



Venez déguisés, prêts à trembler… et à vous amuser !

Pour les plus terrifiants d’entre vous des lots sont à gagner (bons de réductions, boisson offerte, …).



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Campanile Troyes Nord Barberey Barberey-Saint-Sulpice 10600 Aube Grand Est +33 3 25 71 74 74 troyes.nord@campanile.fr

