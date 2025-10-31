Halloween party au centre de loisirs Centre de Loisirs Pont-Salomon
Halloween party au centre de loisirs Centre de Loisirs Pont-Salomon vendredi 31 octobre 2025.
Halloween party au centre de loisirs
Centre de Loisirs 204 rue des acacias Pont-Salomon Haute-Loire
Tarif : – –
Début : 2025-10-31 18:00:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Une journée spéciale Halloween au centre !
Centre de Loisirs 204 rue des acacias Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes jeunesseetloisirs43@gmail.com
English :
A special Halloween day at the center!
German :
Ein spezieller Halloween-Tag im Zentrum!
Italiano :
Una giornata speciale di Halloween al centro!
Espanol :
Un día especial de Halloween en el centro
L’événement Halloween party au centre de loisirs Pont-Salomon a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme Loire Semène