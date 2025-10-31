Halloween party au centre de loisirs Centre de Loisirs Pont-Salomon

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Halloween party au centre de loisirs

Centre de Loisirs 204 rue des acacias Pont-Salomon Haute-Loire

Début : 2025-10-31 18:00:00
fin : 2025-10-31

2025-10-31

Une journée spéciale Halloween au centre !
Centre de Loisirs 204 rue des acacias Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   jeunesseetloisirs43@gmail.com

English :

A special Halloween day at the center!

German :

Ein spezieller Halloween-Tag im Zentrum!

Italiano :

Una giornata speciale di Halloween al centro!

Espanol :

Un día especial de Halloween en el centro

L’événement Halloween party au centre de loisirs Pont-Salomon a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme Loire Semène