Halloween Party au Château Fleur de Roques Château Fleur De Roques Puisseguin vendredi 31 octobre 2025.
Château Fleur De Roques 9 Roques Puisseguin Gironde
2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Le Château Fleur de Roques organise chaque année une soirée Halloween conviviale et familiale dans le Vignoble de Saint‑Émilion.
Le 31 octobre, petits et grands peuvent participer à deux parcours‑énigmes adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et aux plus grands, suivis d’une boom costumée, d’un goûter et d’un atelier coloriage. Une visite gratuite des caves vient compléter le programme, pour une ambiance à la fois ludique et immersive. .
Château Fleur De Roques 9 Roques Puisseguin 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 85 20 65 contact@fleurderoques.com
