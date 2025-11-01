Halloween Party au Château Fleur de Roques Château Fleur De Roques Puisseguin

Halloween Party au Château Fleur de Roques

Château Fleur De Roques 9 Roques Puisseguin Gironde

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Le Château Fleur de Roques organise chaque année une soirée Halloween conviviale et familiale dans le Vignoble de Saint‑Émilion.

Le 1er novembre, petits et grands peuvent participer à deux parcours‑énigmes adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et aux plus grands, suivis d’une boom costumée, d’un goûter et d’un atelier coloriage. Une visite gratuite des caves vient compléter le programme, pour une ambiance à la fois ludique et immersive. .

+33 7 86 85 20 65 contact@fleurderoques.com

