Halloween Party au Domaine du Champ Fleuri Domaine du Champ Fleuri Angoulême

Domaine du Champ Fleuri Chemin de l’Hirondelle Angoulême Charente

Début : 2025-10-31 16:30:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Le vendredi 31 octobre, le Domaine du Champ Fleuri se transforme en repaire de petits monstres et de grands fêtards ! On vous attend nombreux pour frissonner, danser et partager un moment convivial au Domaine du Champ Fleuri !

Domaine du Champ Fleuri Chemin de l’Hirondelle Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 34 47 68 contact.champfleuri@gmail.com

English :

On Friday 31st October, the Domaine du Champ Fleuri will be transformed into a den of little monsters and big party-goers! We look forward to seeing you there to thrill, dance and share a convivial moment at the Domaine du Champ Fleuri!

German :

Am Freitag, dem 31. Oktober, verwandelt sich die Domaine du Champ Fleuri in ein Versteck für kleine Monster und große Partygänger! Wir erwarten Sie zahlreich, um zu erschauern, zu tanzen und einen geselligen Moment auf der Domaine du Champ Fleuri zu verbringen!

Italiano :

Venerdì 31 ottobre, il Domaine du Champ Fleuri si trasformerà in un covo di piccoli mostri e grandi festeggiatori! Vi aspettiamo per emozionarvi, ballare e condividere un momento di convivialità al Domaine du Champ Fleuri!

Espanol :

El viernes 31 de octubre, el Domaine du Champ Fleuri se transformará en una guarida de pequeños monstruos y grandes juerguistas Le esperamos para divertirnos, bailar y compartir un momento de convivencia en el Domaine du Champ Fleuri

