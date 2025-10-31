Halloween Party au Roc Seven Biarritz Hôtel Roc Seven Biarritz
Halloween Party au Roc Seven Biarritz
Hôtel Roc Seven 14 Rue du Port Vieux Biarritz
Gratuit
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
On fête Halloween avec un DJ set Tech & House par VIDO dès 17h30
Au programme
Cocktails & suggestions du jour au bar
Stand maquillage & tattoos éphémères
Trick or Treat pour les plus joueurs
Concours de costume avec surprises à la clé — laissez libre cours à votre imagination !
Rendez-vous au Roc Seven Biarritz de 17h30 à 21h
Entrée gratuite sur inscription — places limitées. .
Hôtel Roc Seven 14 Rue du Port Vieux Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
