Halloween Party au saloon 71 Orignolles
salle des fêtes Orignolles Charente-Maritime
Début : 2025-10-31 21:00:00
fin : 2025-10-31 02:00:00
Date(s) :
2025-10-31
A l’occasion d’Halloween, soirée années 80 avec décibel 33 (cadeau surprise au plus beau déguisement).
salle des fêtes Orignolles 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 66 16 25
English :
For Halloween, an 80s party with Décibel 33 (surprise gift for the best costume).
German :
An Halloween 80er-Jahre-Party mit décibel 33 (Überraschungsgeschenk für das schönste Kostüm).
Italiano :
Per Halloween, una festa anni ’80 con décibel 33 (regalo a sorpresa per il miglior travestimento).
Espanol :
Para Halloween, una fiesta de los 80 con décibel 33 (regalo sorpresa para el mejor disfraz).
