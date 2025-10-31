Halloween Party au saloon 71 Orignolles

Halloween Party au saloon 71 Orignolles vendredi 31 octobre 2025.

Halloween Party au saloon 71

salle des fêtes Orignolles Charente-Maritime

Début : 2025-10-31 21:00:00

fin : 2025-10-31 02:00:00

2025-10-31

A l’occasion d’Halloween, soirée années 80 avec décibel 33 (cadeau surprise au plus beau déguisement).

salle des fêtes Orignolles 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 66 16 25

English :

For Halloween, an 80s party with Décibel 33 (surprise gift for the best costume).

German :

An Halloween 80er-Jahre-Party mit décibel 33 (Überraschungsgeschenk für das schönste Kostüm).

Italiano :

Per Halloween, una festa anni ’80 con décibel 33 (regalo a sorpresa per il miglior travestimento).

Espanol :

Para Halloween, una fiesta de los 80 con décibel 33 (regalo sorpresa para el mejor disfraz).

L’événement Halloween Party au saloon 71 Orignolles a été mis à jour le 2025-10-07 par Offices de Tourisme de Jonzac