Halloween party au Tourny Bar Le Tourny Montignac-Lascaux
Halloween party au Tourny Bar Le Tourny Montignac-Lascaux vendredi 31 octobre 2025.
Halloween party au Tourny
Bar Le Tourny 38 rue du 4 septembre Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
22h 2h. Prépare ton plus terrifiant déguisement… Le Tourny se transforme en manoir hanté pour une nuit de folie ! Avec Kouada, Slin, Dj Purplerose. Entrée libre
Prépare ton plus terrifiant déguisement… Le Tourny se transforme en manoir hanté pour une nuit de folie !
Au programme
– Une décoration infernale
– Des créatures sorties d’outre-tombe
– Et surtout, un line-up démoniaque avec Kouada, Slin et Dj Purplerose
De 22h à 2h, laisse les basses te posséder et viens faire trembler Montignac !
Déguisements fortement conseillés (voire obligatoires pour les âmes courageuses) .
Bar Le Tourny 38 rue du 4 septembre Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 59 13 21
English : Halloween party au Tourny
10pm 2am. Prepare your most terrifying disguise? Tourny transforms into a haunted mansion for a night of madness! With Kouada, Slin, Dj Purplerose. Free admission
German : Halloween party au Tourny
22:00 2:00 Uhr. Bereite dein furchterregendstes Kostüm vor? Das Tourny verwandelt sich in eine Spukvilla für eine verrückte Nacht! Mit: Kouada, Slin, Dj Purplerose. Freier Eintritt
Italiano :
dalle 22.00 alle 2.00. Preparate il vostro travestimento più terrificante? Il Tourny si trasforma in una villa stregata per una notte di follia! Con Kouada, Slin, Dj Purplerose. Ingresso libero
Espanol : Halloween party au Tourny
de 10 de la noche a 2 de la madrugada. ¿Prepara tu disfraz más terrorífico? ¡El Tourny se transforma en una mansión encantada para una noche de locura! Con Kouada, Slin, Dj Purplerose. Entrada gratuita
L’événement Halloween party au Tourny Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère