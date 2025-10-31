Halloween party au Tourny Bar Le Tourny Montignac-Lascaux

Halloween party au Tourny

Bar Le Tourny 38 rue du 4 septembre Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Prépare ton plus terrifiant déguisement… Le Tourny se transforme en manoir hanté pour une nuit de folie !

Au programme

– Une décoration infernale

– Des créatures sorties d’outre-tombe

– Et surtout, un line-up démoniaque avec Kouada, Slin et Dj Purplerose

De 22h à 2h, laisse les basses te posséder et viens faire trembler Montignac !

Déguisements fortement conseillés (voire obligatoires pour les âmes courageuses) .

English : Halloween party au Tourny

10pm 2am. Prepare your most terrifying disguise? Tourny transforms into a haunted mansion for a night of madness! With Kouada, Slin, Dj Purplerose. Free admission

German : Halloween party au Tourny

22:00 2:00 Uhr. Bereite dein furchterregendstes Kostüm vor? Das Tourny verwandelt sich in eine Spukvilla für eine verrückte Nacht! Mit: Kouada, Slin, Dj Purplerose. Freier Eintritt

Italiano :

dalle 22.00 alle 2.00. Preparate il vostro travestimento più terrificante? Il Tourny si trasforma in una villa stregata per una notte di follia! Con Kouada, Slin, Dj Purplerose. Ingresso libero

Espanol : Halloween party au Tourny

de 10 de la noche a 2 de la madrugada. ¿Prepara tu disfraz más terrorífico? ¡El Tourny se transforma en una mansión encantada para una noche de locura! Con Kouada, Slin, Dj Purplerose. Entrada gratuita

L’événement Halloween party au Tourny Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère