Halloween Party au Twenty Beer Twenty Beer & Food Châteaurenard
Halloween Party au Twenty Beer Twenty Beer & Food Châteaurenard vendredi 31 octobre 2025.
Halloween Party au Twenty Beer
Vendredi 31 octobre 2025 à partir de 19h30. Twenty Beer & Food 20 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 19:30:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Soirée Comedy-Club au Twenty Beer & Food.
Préparez-vous pour la soirée la plus terrifiante de l’année au Twenty Beer !
Le DJ Meniwave prendra les platines pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit sur des rythmes endiablés.
Déguise toi ou crève de soif ! Venez dans votre plus beau costume.
Ne laissez pas votre soif vous hanter ! .
Twenty Beer & Food 20 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 31 13 72
English :
Comedy-Club evening at Twenty Beer & Food.
German :
Comedy-Club-Abend im Twenty Beer & Food .
Italiano :
Serata Comedy-Club al Twenty Beer & Food.
Espanol :
Velada Comedy-Club en Twenty Beer & Food.
L’événement Halloween Party au Twenty Beer Châteaurenard a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence