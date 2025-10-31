Halloween Party au Twenty Beer Twenty Beer & Food Châteaurenard

Halloween Party au Twenty Beer Twenty Beer & Food Châteaurenard vendredi 31 octobre 2025.

Halloween Party au Twenty Beer

Vendredi 31 octobre 2025 à partir de 19h30. Twenty Beer & Food 20 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-31 19:30:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Soirée Comedy-Club au Twenty Beer & Food.

Préparez-vous pour la soirée la plus terrifiante de l’année au Twenty Beer !



Le DJ Meniwave prendra les platines pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit sur des rythmes endiablés.

Déguise toi ou crève de soif ! Venez dans votre plus beau costume.

Ne laissez pas votre soif vous hanter ! .

Twenty Beer & Food 20 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 31 13 72

English :

Comedy-Club evening at Twenty Beer & Food.

German :

Comedy-Club-Abend im Twenty Beer & Food .

Italiano :

Serata Comedy-Club al Twenty Beer & Food.

Espanol :

Velada Comedy-Club en Twenty Beer & Food.

L’événement Halloween Party au Twenty Beer Châteaurenard a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence