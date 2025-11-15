Halloween Party aux Écuries d’Arion Route de Mazerier Jenzat
Halloween Party aux Écuries d’Arion Route de Mazerier Jenzat samedi 15 novembre 2025.
Halloween Party aux Écuries d’Arion
Route de Mazerier Les Ecuries d’Arion Jenzat Allier
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Sortez vos costumes les plus terrifiants et préparez vos montures ! Les Écuries d’Arion vous attendent pour une soirée d’Halloween. Dès 14h CSO et EquiFun. À 21h Chasse aux Sorcières. Concours de déguisement ! Repas Truffade
Route de Mazerier Les Ecuries d’Arion Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 26 66 04 lesecuriesdarion@hotmail.com
English :
Get out your scariest costumes and prepare your mounts! Les Écuries d’Arion awaits you for a Halloween evening. From 2pm: Show jumping and EquiFun. 9pm: Witch Hunt. Disguise contest! Truffle Meal
German :
Holen Sie Ihre gruseligsten Kostüme hervor und machen Sie Ihre Reittiere bereit! Die Écuries d’Arion erwarten Sie zu einem Halloween-Abend. Ab 14 Uhr: Springreiten und EquiFun. Um 21 Uhr: Hexenjagd. Wettbewerb um das beste Kostüm! Trüffelmahlzeit
Italiano :
Tirate fuori i vostri costumi più terrificanti e preparate le vostre cavalcature! Le Écuries d’Arion vi aspettano per una serata di Halloween. Dalle 14:00: Salto ostacoli ed EquiFun. Alle 21:00: Caccia alle streghe. Concorso in maschera! Pasto al tartufo
Espanol :
¡Saquen sus disfraces más terroríficos y preparen sus monturas! Las Écuries d’Arion te esperan para una velada de Halloween. A partir de las 14:00: Salto de obstáculos y EquiFun. A las 21:00 h: Caza de brujas. Concurso de disfraces Comida trufada
L’événement Halloween Party aux Écuries d’Arion Jenzat a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de tourisme Val de Sioule