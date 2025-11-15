Halloween Party aux Écuries d’Arion Route de Mazerier Jenzat

Halloween Party aux Écuries d’Arion

Route de Mazerier Les Ecuries d’Arion Jenzat Allier

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Sortez vos costumes les plus terrifiants et préparez vos montures ! Les Écuries d’Arion vous attendent pour une soirée d’Halloween. Dès 14h CSO et EquiFun. À 21h Chasse aux Sorcières. Concours de déguisement ! Repas Truffade

Route de Mazerier Les Ecuries d’Arion Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 26 66 04 lesecuriesdarion@hotmail.com

English :

Get out your scariest costumes and prepare your mounts! Les Écuries d’Arion awaits you for a Halloween evening. From 2pm: Show jumping and EquiFun. 9pm: Witch Hunt. Disguise contest! Truffle Meal

German :

Holen Sie Ihre gruseligsten Kostüme hervor und machen Sie Ihre Reittiere bereit! Die Écuries d’Arion erwarten Sie zu einem Halloween-Abend. Ab 14 Uhr: Springreiten und EquiFun. Um 21 Uhr: Hexenjagd. Wettbewerb um das beste Kostüm! Trüffelmahlzeit

Italiano :

Tirate fuori i vostri costumi più terrificanti e preparate le vostre cavalcature! Le Écuries d’Arion vi aspettano per una serata di Halloween. Dalle 14:00: Salto ostacoli ed EquiFun. Alle 21:00: Caccia alle streghe. Concorso in maschera! Pasto al tartufo

Espanol :

¡Saquen sus disfraces más terroríficos y preparen sus monturas! Las Écuries d’Arion te esperan para una velada de Halloween. A partir de las 14:00: Salto de obstáculos y EquiFun. A las 21:00 h: Caza de brujas. Concurso de disfraces Comida trufada

