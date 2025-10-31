HALLOWEEN PARTY AVEC ASPECA Campagnan

HALLOWEEN PARTY AVEC ASPECA Campagnan vendredi 31 octobre 2025.

HALLOWEEN PARTY AVEC ASPECA

Campagnan Hérault

Dés 15h30, venez pour une après midi Halloweenesque !

Maquillage, coiffure, activités manuelles, boîtes à toucher, vente de goûter, démonstrations de danse par l’association Créa Mouv’ et la traditionnelle chasse aux bonbons qui sera suivie d’une mini disco.

Et la possibilité d’un apéro pour ceux qui le souhaiteront

Campagnan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 04 32

English :

From 3:30 p.m., join us for a Halloween-esque afternoon!

Make-up, hairdressing, arts and crafts, touch boxes, snack sales, dance demonstrations by the Créa Mouv’ association and the traditional candy hunt, followed by a mini disco.

And the possibility of an aperitif for those who wish

German :

Ab 15:30 Uhr können Sie sich auf einen Halloween-Nachmittag freuen!

Make-up, Frisuren, Bastelaktivitäten, Tastkästen, Verkauf von Snacks, Tanzvorführungen des Vereins Créa Mouv’ und die traditionelle Süßigkeitenjagd, auf die eine Minidisko folgt.

Und die Möglichkeit eines Aperitifs für diejenigen, die es wünschen

Italiano :

Dalle 15.30, venite a trascorrere un pomeriggio in stile Halloween!

Trucco, parrucchiere, arti e mestieri, scatole tattili, vendita di snack, dimostrazioni di danza dell’associazione Créa Mouv’ e la tradizionale caccia alle caramelle, seguita da una mini-discoteca.

Ci sarà anche un aperitivo per chi lo desidera

Espanol :

A partir de las 15.30 h, venga a pasar una tarde al estilo de Halloween

Maquillaje, peluquería, manualidades, cajas de toques, venta de bocadillos, demostraciones de baile a cargo de la asociación Créa Mouv’ y la tradicional búsqueda de caramelos, seguida de una minidisco.

También habrá un aperitivo para los que lo deseen

