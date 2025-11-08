Halloween Party Avremesnil
Halloween Party Avremesnil samedi 8 novembre 2025.
Halloween Party
salle des fêtes Avremesnil Seine-Maritime
Début : 2025-11-08 14:30:00
fin : 2025-11-08 18:00:00
2025-11-08
Au programme de cet après-midi Atelier créatif, maquillage effrayant ou rigolo, distribution de bonbons, goûter offert ! .
salle des fêtes Avremesnil 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 12 60 37 55 leszefants76730@laposte.net
