Halloween Party Bazoches-les-Gallerandes
Halloween Party Bazoches-les-Gallerandes vendredi 31 octobre 2025.
Halloween Party
Bazoches-les-Gallerandes Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 14:30:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Prépare ton déguisement le plus terrifiant pour une après-midi monstrueusement amusante !
Au programme chasse aux bonbons, animations effrayantes et concours de costumes avec d’horribles récompenses à gagner ️
Vendredi 31 octobre à 14h30
Parking de la salle des fêtes de Basoches
Bébé, enfant ou adulte, viens partager un moment convivial, magique et frissonnant avec toute la famille ! .
Bazoches-les-Gallerandes 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 40 01
English :
Put on your most terrifying costume for a monstrously fun afternoon!
German :
Bereite deine furchterregendste Verkleidung für einen monstermäßigen Nachmittag voller Spaß vor!
Italiano :
Preparate il vostro travestimento più terrificante per un pomeriggio mostruosamente divertente!
Espanol :
¡Prepara tu disfraz más terrorífico para una tarde monstruosamente divertida!
L’événement Halloween Party Bazoches-les-Gallerandes a été mis à jour le 2025-10-13 par OT GRAND PITHIVERAIS