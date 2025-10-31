Halloween Party Bazoches-les-Gallerandes

Halloween Party Bazoches-les-Gallerandes vendredi 31 octobre 2025.

Halloween Party

Bazoches-les-Gallerandes Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 14:30:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Prépare ton déguisement le plus terrifiant pour une après-midi monstrueusement amusante !

Au programme chasse aux bonbons, animations effrayantes et concours de costumes avec d’horribles récompenses à gagner ️

Vendredi 31 octobre à 14h30

Parking de la salle des fêtes de Basoches

Bébé, enfant ou adulte, viens partager un moment convivial, magique et frissonnant avec toute la famille ! .

Bazoches-les-Gallerandes 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 40 01

English :

Put on your most terrifying costume for a monstrously fun afternoon!

German :

Bereite deine furchterregendste Verkleidung für einen monstermäßigen Nachmittag voller Spaß vor!

Italiano :

Preparate il vostro travestimento più terrificante per un pomeriggio mostruosamente divertente!

Espanol :

¡Prepara tu disfraz más terrorífico para una tarde monstruosamente divertida!

L’événement Halloween Party Bazoches-les-Gallerandes a été mis à jour le 2025-10-13 par OT GRAND PITHIVERAIS