Halloween Party Bedenac

Halloween Party Bedenac vendredi 31 octobre 2025.

Halloween Party

Salle des Fêtes Bedenac Charente-Maritime

Début : 2025-10-31 15:00:00
fin : 2025-10-31 18:00:00

2025-10-31

Halloween Party, Frissons sur Bédenac
Animation costumée et dansante pour les enfants
Salle des Fêtes Bedenac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 21 79 53 

English :

Halloween Party, Chills on Bédenac
Costumed entertainment and dancing for children

German :

Halloween Party, Gruseln auf Bédenac
Kostümierte und tanzende Animation für Kinder

Italiano :

Festa di Halloween, Brividi a Bédenac
Animazione in costume e balli per bambini

Espanol :

Fiesta de Halloween, Escalofríos en Bédenac
Animación con disfraces y baile para los niños

