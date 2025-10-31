Halloween Party Bedenac
Halloween Party Bedenac vendredi 31 octobre 2025.
Halloween Party
Salle des Fêtes Bedenac Charente-Maritime
Début : 2025-10-31 15:00:00
fin : 2025-10-31 18:00:00
2025-10-31
Halloween Party, Frissons sur Bédenac
Animation costumée et dansante pour les enfants
Salle des Fêtes Bedenac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 21 79 53
English :
Halloween Party, Chills on Bédenac
Costumed entertainment and dancing for children
German :
Halloween Party, Gruseln auf Bédenac
Kostümierte und tanzende Animation für Kinder
Italiano :
Festa di Halloween, Brividi a Bédenac
Animazione in costume e balli per bambini
Espanol :
Fiesta de Halloween, Escalofríos en Bédenac
Animación con disfraces y baile para los niños
L’événement Halloween Party Bedenac a été mis à jour le 2025-10-16 par Offices de Tourisme de Jonzac