Halloween Party ! La Cidrerie Beuzeville
Halloween Party ! La Cidrerie Beuzeville mercredi 29 octobre 2025.
Halloween Party !
La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
Concours de déguisement pour Halloween à la Cidrerie de Beuzeville
Le concours de déguisement se transforme en Halloween Party ! Une après-midi déguisée et conviviale pour petits et grands. Animations, ambiance d’Halloween et quelques surprises… Une seule règle venez déguisés ! Le reste… reste secret (pour l’instant).
Gratuit sur réservation auprès de l’Office de Tourisme (02 32 57 72 10). Les détails et horaires seront communiqués ultérieurement. .
La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10
English : Halloween Party !
Halloween costume contest at the Cidrerie de Beuzeville
German :
Halloween-Verkleidungswettbewerb in der Cidrerie de Beuzeville
Italiano :
Concorso in maschera per Halloween alla Cidrerie de Beuzeville
Espanol :
Concurso de disfraces de Halloween en la Cidrerie de Beuzeville
L’événement Halloween Party ! Beuzeville a été mis à jour le 2025-09-15 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville