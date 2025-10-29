Halloween Party ! La Cidrerie Beuzeville

Halloween Party !

La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville Eure

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

2025-10-29

Concours de déguisement pour Halloween à la Cidrerie de Beuzeville

Le concours de déguisement se transforme en Halloween Party ! Une après-midi déguisée et conviviale pour petits et grands. Animations, ambiance d’Halloween et quelques surprises… Une seule règle venez déguisés ! Le reste… reste secret (pour l’instant).

Gratuit sur réservation auprès de l’Office de Tourisme (02 32 57 72 10). Les détails et horaires seront communiqués ultérieurement. .

