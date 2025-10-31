Halloween Party Brienne-le-Château
Halloween Party Brienne-le-Château vendredi 31 octobre 2025.
Halloween Party
rue Louis Brice Chavance Brienne-le-Château Aube
Tarif : – – Eur
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 13:30:00
fin : 2025-10-31 19:30:00
Date(s) :
2025-10-31
C’est parti pour une journée terrifiante !
Au programme
Rendez-vous à l’accueil de loisirs ru Louis Brice Chavance en début d’après-midi pour parfaire vos maquillages terrifiants, participer à des jeux de lancé, préparer des potions magiques et d’autres surprises !
Préparez-vous à défiler dans les rues à partir de 15h et partagez le goûter
La boom d’halloween organisée par l’APE commencera à 18h à la sallde polyvalente de la Maison Pour tous
Venez nombreux… si vous n’avez pas peur 9 .
rue Louis Brice Chavance Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 7 49 58 08 22 servicefamille@orange.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Halloween Party Brienne-le-Château a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne