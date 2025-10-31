Halloween Party Brienne-le-Château

Halloween Party Brienne-le-Château vendredi 31 octobre 2025.

Halloween Party

rue Louis Brice Chavance Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 13:30:00

fin : 2025-10-31 19:30:00

Date(s) :

2025-10-31

C’est parti pour une journée terrifiante !

Au programme

Rendez-vous à l’accueil de loisirs ru Louis Brice Chavance en début d’après-midi pour parfaire vos maquillages terrifiants, participer à des jeux de lancé, préparer des potions magiques et d’autres surprises !

Préparez-vous à défiler dans les rues à partir de 15h et partagez le goûter

La boom d’halloween organisée par l’APE commencera à 18h à la sallde polyvalente de la Maison Pour tous

Venez nombreux… si vous n’avez pas peur 9 .

rue Louis Brice Chavance Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 7 49 58 08 22 servicefamille@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Halloween Party Brienne-le-Château a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne