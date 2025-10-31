Halloween party Salle des fêtes Brives-sur-Charente
Halloween party Salle des fêtes Brives-sur-Charente vendredi 31 octobre 2025.
Halloween party
Salle des fêtes 1B avenue de l’Europe Brives-sur-Charente Charente-Maritime
Début : 2025-10-31 19:00:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Halloween party sur la Commune de Brives-sur-Charente.
Salle des fêtes 1B avenue de l’Europe Brives-sur-Charente 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 96 40 71 cdf.brives@gmail.com
English :
Halloween party in Brives-sur-Charente.
German :
Halloween-Party in der Gemeinde Brives-sur-Charente.
Italiano :
Festa di Halloween a Brives-sur-Charente.
Espanol :
Fiesta de Halloween en Brives-sur-Charente.
L’événement Halloween party Brives-sur-Charente a été mis à jour le 2025-10-07 par Offices de Tourisme de Jonzac