Halloween party Salle des fêtes Brives-sur-Charente

Halloween party Salle des fêtes Brives-sur-Charente vendredi 31 octobre 2025.

Halloween party

Salle des fêtes 1B avenue de l’Europe Brives-sur-Charente Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Halloween party sur la Commune de Brives-sur-Charente.

.

Salle des fêtes 1B avenue de l’Europe Brives-sur-Charente 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 96 40 71 cdf.brives@gmail.com

English :

Halloween party in Brives-sur-Charente.

German :

Halloween-Party in der Gemeinde Brives-sur-Charente.

Italiano :

Festa di Halloween a Brives-sur-Charente.

Espanol :

Fiesta de Halloween en Brives-sur-Charente.

L’événement Halloween party Brives-sur-Charente a été mis à jour le 2025-10-07 par Offices de Tourisme de Jonzac