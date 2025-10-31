Halloween Party Salle des Fêtes Champagné-les-Marais

Halloween Party Salle des Fêtes Champagné-les-Marais vendredi 31 octobre 2025.

Halloween Party

Salle des Fêtes Place Georges Clemenceau Champagné-les-Marais Vendée

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31 22:00:00

2025-10-31

Halloween Party organisé par l’Amicale Laïque de Champagné-les-Marais, pour les ados et les enfants.

Récompense du plus monstrueux costume.

Buvette

Restauration .

Salle des Fêtes Place Georges Clemenceau Champagné-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 6 61 86 57 86 amicale.lclm@gmail.com

English :

Halloween Party organized by Amicale Laïque de Champagné-les-Marais, for teenagers and children.

German :

Halloween-Party, organisiert von der Amicale Laïque von Champagné-les-Marais, für Teenager und Kinder.

Italiano :

Festa di Halloween organizzata dall’Amicale Laïque de Champagné-les-Marais, per adolescenti e bambini.

Espanol :

Fiesta de Halloween organizada por la Amicale Laïque de Champagné-les-Marais, para adolescentes y niños.

