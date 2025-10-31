Halloween Party Salle des Fêtes Champagné-les-Marais
Halloween Party Salle des Fêtes Champagné-les-Marais vendredi 31 octobre 2025.
Halloween Party
Salle des Fêtes Place Georges Clemenceau Champagné-les-Marais Vendée
Début : 2025-10-31 18:00:00
fin : 2025-10-31 22:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Halloween Party organisé par l’Amicale Laïque de Champagné-les-Marais, pour les ados et les enfants.
Récompense du plus monstrueux costume.
Buvette
Restauration .
Salle des Fêtes Place Georges Clemenceau Champagné-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 6 61 86 57 86 amicale.lclm@gmail.com
English :
Halloween Party organized by Amicale Laïque de Champagné-les-Marais, for teenagers and children.
German :
Halloween-Party, organisiert von der Amicale Laïque von Champagné-les-Marais, für Teenager und Kinder.
Italiano :
Festa di Halloween organizzata dall’Amicale Laïque de Champagné-les-Marais, per adolescenti e bambini.
Espanol :
Fiesta de Halloween organizada por la Amicale Laïque de Champagné-les-Marais, para adolescentes y niños.
