Halloween party Ebersheim

Halloween party Ebersheim vendredi 31 octobre 2025.

Halloween party

52 rue de Muttersholtz Ebersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-31 19:30:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

L’amicale des sapeurs-pompiers d’Ebersheim organise sa Halloween party avec repas et musique, à partir de 15 ans

L’amicale des sapeurs-pompiers d’Ebersheim organise sa Halloween party avec au menu

Verre d’accueil

Jambonnette de volaille aux morilles, sauce riesling

Dessert et café

Ambiance musicale assurée par DJ Fred.

Soirée réservée aux personnes de plus de 15 ans.

.

52 rue de Muttersholtz Ebersheim 67600 Bas-Rhin Grand Est guispv@gmail.com

English :

The Ebersheim fire department organizes its Halloween party, with food and music, for ages 15 and up

German :

Der Freundeskreis der Feuerwehr Ebersheim organisiert seine Halloween-Party mit Essen und Musik, ab 15 Jahren

Italiano :

L’associazione dei vigili del fuoco di Ebersheim organizza la sua festa di Halloween, con cibo e musica, per i bambini dai 15 anni in su

Espanol :

La asociación de bomberos de Ebersheim organiza su fiesta de Halloween, con comida y música, para niños a partir de 15 años

L’événement Halloween party Ebersheim a été mis à jour le 2025-09-09 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme