Halloween Party Farfafête Family à Cavagnac

Cavagnac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 19:00:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Une soirée 100% Halloween vous attend à la salle des fêtes de Cavagnac ! Squelettes, citrouilles et ambiance mystérieuse seront au rendez-vous pour petits et grands. Venez déguisés partager un moment festif et convivial autour d’animations, musique, buvette et restauration sur place. Entrée gratuite, ambiance garantie ! .

Cavagnac 46110 Lot Occitanie +33 7 44 76 94 89

English :

A 100% Halloween evening awaits you at the Cavagnac village hall! Skeletons, pumpkins and a mysterious atmosphere for all ages

German :

Ein 100%iger Halloween-Abend erwartet Sie in der Festhalle von Cavagnac! Skelette, Kürbisse und eine geheimnisvolle Atmosphäre werden Groß und Klein begeistern

Italiano :

Una serata di Halloween al 100% vi aspetta nella sala del villaggio di Cavagnac! Scheletri, zucche e un’atmosfera misteriosa per tutte le età

Espanol :

Le espera una velada 100% Halloween en la sala de fiestas de Cavagnac Esqueletos, calabazas y un ambiente misterioso para todas las edades

