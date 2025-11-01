Halloween Party Farfafête Family à Cavagnac Cavagnac
Une soirée 100% Halloween vous attend à la salle des fêtes de Cavagnac ! Squelettes, citrouilles et ambiance mystérieuse seront au rendez-vous pour petits et grands. Venez déguisés partager un moment festif et convivial autour d’animations, musique, buvette et restauration sur place. Entrée gratuite, ambiance garantie ! .
Cavagnac 46110 Lot Occitanie +33 7 44 76 94 89
English :
A 100% Halloween evening awaits you at the Cavagnac village hall! Skeletons, pumpkins and a mysterious atmosphere for all ages
German :
Ein 100%iger Halloween-Abend erwartet Sie in der Festhalle von Cavagnac! Skelette, Kürbisse und eine geheimnisvolle Atmosphäre werden Groß und Klein begeistern
Italiano :
Una serata di Halloween al 100% vi aspetta nella sala del villaggio di Cavagnac! Scheletri, zucche e un’atmosfera misteriosa per tutte le età
Espanol :
Le espera una velada 100% Halloween en la sala de fiestas de Cavagnac Esqueletos, calabazas y un ambiente misterioso para todas las edades
