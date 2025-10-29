Halloween party Geiswasser

Halloween party Geiswasser mercredi 29 octobre 2025.

Halloween party

Geiswasser Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-29 16:00:00

fin : 2025-10-29 20:00:00

Date(s) :

2025-10-29

L’Association des Parents d’Élèves d’Ober­saa­sheim/Geiswasser vous invite à une après-midi pleine de fun.

Au programme

Jeux,

Maison hantée (convient aux petits),

Maquillage,

Dès 18h30 hot-dog et soupe maison,

Buvette et petite restauration sur place,

Réservation conseillée pour le repas.

Ouvert à tous — venez déguisés ! 0 .

Geiswasser 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 34 64 22 78

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Halloween party Geiswasser a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach