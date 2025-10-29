Halloween party Geiswasser
Halloween party Geiswasser mercredi 29 octobre 2025.
Halloween party
Geiswasser Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-10-29 16:00:00
fin : 2025-10-29 20:00:00
Date(s) :
2025-10-29
L’Association des Parents d’Élèves d’Obersaasheim/Geiswasser vous invite à une après-midi pleine de fun.
Au programme
Jeux,
Maison hantée (convient aux petits),
Maquillage,
Dès 18h30 hot-dog et soupe maison,
Buvette et petite restauration sur place,
Réservation conseillée pour le repas.
Ouvert à tous — venez déguisés ! 0 .
Geiswasser 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 34 64 22 78
L’événement Halloween party Geiswasser a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach