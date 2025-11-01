Halloween Party GIPE Hettange-Grande
Halloween Party GIPE Hettange-Grande samedi 1 novembre 2025.
Halloween Party GIPE
1 Place René Medernach Hettange-Grande Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-11-01 15:00:00
fin : 2025-11-01 21:00:00
2025-11-01
Envie d’une soirée terriblement effrayante ? Venez fêter Halloween en famille lors d’une après-midi et soirée pleines de surprises à Hettange-Grande !
Au programme stands gourmands, jeux, animations, et une ambiance effrayamment fun. Burger Party sur réservation, jeux de société, stand photo, et un grand concours de déguisement avec de nombreux lots à gagner.Tout public
1 Place René Medernach Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 53 45 41
English :
Looking for a frightfully spooky evening? Come and celebrate Halloween with your family for an afternoon and evening full of surprises in Hettange-Grande!
On the program: food stalls, games, entertainment and a frightfully fun atmosphere. Burger party (reservation required), board games, photo booth, and a masquerade costume contest with lots of prizes to be won.
German :
Lust auf einen gruseligen Abend? Feiern Sie Halloween mit Ihrer Familie an einem Nachmittag und Abend voller Überraschungen in Hettange-Grande!
Auf dem Programm stehen Schlemmerstände, Spiele, Animationen und eine gruselige Atmosphäre, die Spaß macht. Burger Party mit Reservierung, Gesellschaftsspiele, Fotostand und ein großer Kostümwettbewerb mit vielen Preisen.
Italiano :
Avete voglia di una serata spaventosa? Venite a festeggiare Halloween con la vostra famiglia per un pomeriggio e una serata pieni di sorprese a Hettange-Grande!
In programma: stand gastronomici, giochi, animazione e un’atmosfera spaventosamente divertente. Burger party (su prenotazione), giochi da tavolo, photo booth e un concorso in maschera con tanti premi in palio.
Espanol :
¿Le apetece pasar una tarde de miedo? Ven a celebrar Halloween con tu familia en una tarde y noche llenas de sorpresas en Hettange-Grande
En el programa: puestos de comida, juegos, entretenimiento y un ambiente terroríficamente divertido. Fiesta de la hamburguesa (reserva previa), juegos de mesa, fotomatón y concurso de disfraces con numerosos premios.
