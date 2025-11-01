Halloween Party GIPE Hettange-Grande

Halloween Party GIPE Hettange-Grande samedi 1 novembre 2025.

Halloween Party GIPE

1 Place René Medernach Hettange-Grande Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-11-01 15:00:00

fin : 2025-11-01 21:00:00

2025-11-01

Envie d’une soirée terriblement effrayante ? Venez fêter Halloween en famille lors d’une après-midi et soirée pleines de surprises à Hettange-Grande !

Au programme stands gourmands, jeux, animations, et une ambiance effrayamment fun. Burger Party sur réservation, jeux de société, stand photo, et un grand concours de déguisement avec de nombreux lots à gagner.Tout public

1 Place René Medernach Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 53 45 41

English :

Looking for a frightfully spooky evening? Come and celebrate Halloween with your family for an afternoon and evening full of surprises in Hettange-Grande!

On the program: food stalls, games, entertainment and a frightfully fun atmosphere. Burger party (reservation required), board games, photo booth, and a masquerade costume contest with lots of prizes to be won.

German :

Lust auf einen gruseligen Abend? Feiern Sie Halloween mit Ihrer Familie an einem Nachmittag und Abend voller Überraschungen in Hettange-Grande!

Auf dem Programm stehen Schlemmerstände, Spiele, Animationen und eine gruselige Atmosphäre, die Spaß macht. Burger Party mit Reservierung, Gesellschaftsspiele, Fotostand und ein großer Kostümwettbewerb mit vielen Preisen.

Italiano :

Avete voglia di una serata spaventosa? Venite a festeggiare Halloween con la vostra famiglia per un pomeriggio e una serata pieni di sorprese a Hettange-Grande!

In programma: stand gastronomici, giochi, animazione e un’atmosfera spaventosamente divertente. Burger party (su prenotazione), giochi da tavolo, photo booth e un concorso in maschera con tanti premi in palio.

Espanol :

¿Le apetece pasar una tarde de miedo? Ven a celebrar Halloween con tu familia en una tarde y noche llenas de sorpresas en Hettange-Grande

En el programa: puestos de comida, juegos, entretenimiento y un ambiente terroríficamente divertido. Fiesta de la hamburguesa (reserva previa), juegos de mesa, fotomatón y concurso de disfraces con numerosos premios.

L’événement Halloween Party GIPE Hettange-Grande a été mis à jour le 2025-10-21 par OT CATTENOM ET ENVIRONS