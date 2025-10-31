Halloween Party Groix

Halloween Party Groix vendredi 31 octobre 2025.

Halloween Party

5 Rue de Pokado Groix Morbihan

Début : 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31 02:00:00

2025-10-31

La Pop’s tavern fête Halloween !

Au programme Dégustations d’Halloween, Quizz des zombies, élection des meilleurs déguisements (solo et duo) et soirée dansante.

Les pizzaiolos du Four des pirates seront également sur place pour nourrir les zombies affamés.

Navettes aller-retour prévues au départ des Halles à 19h et 20h30, retour à 1h20 et 1h40. .

5 Rue de Pokado Groix 56590 Morbihan Bretagne +33 2 97 86 83 95

