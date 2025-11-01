Halloween Party Ham

Début : 2025-11-01 14:00:00

fin : 2025-11-01 18:00:00

2025-11-01

À l’occasion de Halloween, le Parc du château de Ham accueillera une exposition de voitures anciennes…. mais pas tout à fait comme les autres.

Entre surprises et frayeux , petits et grands auront de quoi frissonner de curiosité !

Ham 80400 Somme Hauts-de-France +33 3 23 81 00 00 mairie@ville-ham.fr

English :

To mark Halloween, the Parc du Château de Ham will be hosting an exhibition of vintage cars…. but not quite like any other.

Surprises and scares for young and old alike, and plenty to shiver at!

German :

Anlässlich von Halloween findet im Schlosspark von Ham eine Ausstellung von Oldtimern statt…. aber nicht ganz so wie die anderen.

Zwischen Überraschungen und Schreckmomenten werden Groß und Klein vor Neugierde erschauern!

Italiano :

Questo Halloween, l’Ham Castle Park ospiterà una mostra di auto d’epoca…. ma non come tutte le altre.

Ci saranno molte sorprese e spaventi per stuzzicare l’appetito di grandi e piccini!

Espanol :

Este Halloween, Ham Castle Park acogerá una exposición de coches antiguos…. pero no como cualquier otra.

Habrá un montón de sorpresas y sustos para abrir el apetito de grandes y pequeños

