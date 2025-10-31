Halloween Party Hauts de Bienne
Espace Lamartine Hauts de Bienne Jura
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-10-31 20:00:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Fêtez Halloween à Morez ! RDV à l’Espace Lamartine pour une soirée animée par le DJ Ra-ELijah. Restauration sur place burger au pain noir et frites. Un soft offert pour toutes les personnes déguisées !
Tickets en vente chez les commerçants partenaires O’Zest, ID&CO, Sixteen Food .
Espace Lamartine Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 08 73
