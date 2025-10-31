Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Halloween party Salle Marie-Jacq Henvic

Salle Marie-Jacq Rue du Croas Men Henvic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 18:30:00
fin : 2025-10-31

Date(s) :
2025-10-31

L’Amicale Laïque vous donne rendez-vous pour sa 3e édition de la Soirée Halloween !
Venez déguisés et participez au défilé dans les rues de la commune pour la chasse aux bonbons
Au programme
Défilé des petits monstres
Petits jeux sur place
Crêpes, bonbons & gâteaux
Buvette pour se désaltérer
Entrée 2€ par enfant (de 3 à 16 ans)
Gratuit pour les accompagnants
Ambiance terrifiante mais toujours conviviale
Venez nombreux pour partager un super moment en famille ou entre amis !
Organisé par l’Amicale Laïque d’Henvic   .

