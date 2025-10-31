Halloween party Salle Marie-Jacq Henvic
Halloween party Salle Marie-Jacq Henvic vendredi 31 octobre 2025.
Halloween party
Salle Marie-Jacq Rue du Croas Men Henvic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 18:30:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
L’Amicale Laïque vous donne rendez-vous pour sa 3e édition de la Soirée Halloween !
Venez déguisés et participez au défilé dans les rues de la commune pour la chasse aux bonbons
Au programme
Défilé des petits monstres
Petits jeux sur place
Crêpes, bonbons & gâteaux
Buvette pour se désaltérer
Entrée 2€ par enfant (de 3 à 16 ans)
Gratuit pour les accompagnants
Ambiance terrifiante mais toujours conviviale
Venez nombreux pour partager un super moment en famille ou entre amis !
Organisé par l’Amicale Laïque d’Henvic .
Salle Marie-Jacq Rue du Croas Men Henvic 29670 Finistère Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Halloween party Henvic a été mis à jour le 2025-10-13 par OT BAIE DE MORLAIX