Halloween party Salle Marie-Jacq Henvic

Halloween party Salle Marie-Jacq Henvic vendredi 31 octobre 2025.

Halloween party

Salle Marie-Jacq Rue du Croas Men Henvic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 18:30:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

L’Amicale Laïque vous donne rendez-vous pour sa 3e édition de la Soirée Halloween !

Venez déguisés et participez au défilé dans les rues de la commune pour la chasse aux bonbons

Au programme

Défilé des petits monstres

Petits jeux sur place

Crêpes, bonbons & gâteaux

Buvette pour se désaltérer

Entrée 2€ par enfant (de 3 à 16 ans)

Gratuit pour les accompagnants

Ambiance terrifiante mais toujours conviviale

Venez nombreux pour partager un super moment en famille ou entre amis !

Organisé par l’Amicale Laïque d’Henvic .

Salle Marie-Jacq Rue du Croas Men Henvic 29670 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Halloween party Henvic a été mis à jour le 2025-10-13 par OT BAIE DE MORLAIX