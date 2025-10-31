Halloween party Hindisheim
Halloween party Hindisheim vendredi 31 octobre 2025.
Halloween party
rue Kaltau Hindisheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-31 19:30:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
La nuit la plus terrifiante de l’année revient plus enflammée que jamais !
ALSACE DJ TEAM sera aux platines pour vous faire danser jusqu’au bout de l’horreur !
NOUVEAUTÉ Grand concours de costumes venez effrayer, surprendre ou éblouir… les meilleurs déguisements seront récompensés !
Pas d’inquiétudes pour les plus timides pas de défilé, pas de discours.
Rassemble ta team de créatures de la nuit et prépare ton plus effroyable costume… .
rue Kaltau Hindisheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 95 72 40 37 kirmser.cecile@gmail.com
