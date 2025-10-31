Halloween party Hindisheim

rue Kaltau Hindisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-10-31 19:30:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

La nuit la plus terrifiante de l’année revient plus enflammée que jamais !

ALSACE DJ TEAM sera aux platines pour vous faire danser jusqu’au bout de l’horreur !

NOUVEAUTÉ Grand concours de costumes venez effrayer, surprendre ou éblouir… les meilleurs déguisements seront récompensés !

Pas d’inquiétudes pour les plus timides pas de défilé, pas de discours.

Rassemble ta team de créatures de la nuit et prépare ton plus effroyable costume… .

rue Kaltau Hindisheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 95 72 40 37 kirmser.cecile@gmail.com

