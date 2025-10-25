HALLOWEEN PARTY & KID GAME Saint-Pargoire
HALLOWEEN PARTY & KID GAME organisé par l’amicale laique L’Ostal Sant Pargori.
Cette année, 1 salle 2 ambiances pour une après-midi de folie à Saint-Pargoire !
Halloween Party des Petits (3–6 ans)
– Ateliers créatifs fabrication de lanterne ou masque d’Halloween
– Atelier de cuisine: sablés monstres ou fantômes en guimauve
– Jeu sensoriel touche si t’oses
– Chasse aux bonbons
Kid Game Halloween (6–10 ans)
– Défis et épreuves inspirés du célèbre “Squid game” version fun
– Relais déguisé, parcours d’aventure & jeux surprises
Goûter horribilis et mini boom finale terrifiante.
Viens vivre une après-midi fun, déguisée et un peu folle;
On vous attend nombreux pour trembler… et vous amuser;
Déguisement conseillé !
Réservation obligatoire par téléphone ou par mail.
Attention place limitées!… .
Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie +33 6 60 13 58 24 amicalelaique.saintpargoire@gmail.com
English :
HALLOWEEN PARTY & KID GAME organized by amicale laique L’Ostal Sant Pargori.
This year, 1 room, 2 atmospheres for a wild afternoon in Saint-Pargoire!
Halloween Party for Kids (3?6 years) Creative & cooking workshops, sensory games and candy hunt
Kid Game Halloween (6?10 yrs): Challenges and tests inspired by the famous ?Squid game? fun version
German :
HALLOWEEN PARTY & KID GAME organisiert von der amicale laique L’Ostal Sant Pargori.
Dieses Jahr gibt es 1 Saal 2 Stimmungen für einen verrückten Nachmittag in Saint-Pargoire!
Halloween Party der Kleinen (3?6 Jahre) Kreativ- & Kochworkshops, sensorisches Spiel und Süßigkeitenjagd
Kid Game Halloween (6?10 Jahre): Herausforderungen und Prüfungen in Anlehnung an das berühmte Squid Game in
Italiano :
HALLOWEEN PARTY & KID GAME organizzato dall’amicale laique L’Ostal Sant Pargori.
Quest’anno, 1 sala 2 atmosfere per un pomeriggio di follia a Saint-Pargoire!
Festa di Halloween per bambini (3-6 anni): Laboratori creativi e di cucina, giochi sensoriali e caccia alle caramelle
Kid Game Halloween (6?10 anni): Sfide e prove ispirate al famoso gioco del calamaro in una versione divertente
Espanol :
HALLOWEEN PARTY & KID GAME organizado por la amicale laique L’Ostal Sant Pargori.
¡Este año, 1 sala 2 ambientes para una tarde loca en Saint-Pargoire!
Fiesta infantil de Halloween (3?6 años): Talleres creativos y de cocina, juegos sensoriales y búsqueda de caramelos
Kid Game Halloween (6?10 años): Desafíos y pruebas inspirados en el famoso juego del calamar en versión divertida
