HALLOWEEN PARTY & KID GAME Saint-Pargoire

Saint-Pargoire Hérault

Tarif : – – 8 EUR

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

HALLOWEEN PARTY & KID GAME organisé par l’amicale laique L’Ostal Sant Pargori.

Cette année, 1 salle 2 ambiances pour une après-midi de folie à Saint-Pargoire !

Halloween Party des Petits (3–6 ans)

– Ateliers créatifs fabrication de lanterne ou masque d’Halloween

– Atelier de cuisine: sablés monstres ou fantômes en guimauve

– Jeu sensoriel touche si t’oses

– Chasse aux bonbons

Kid Game Halloween (6–10 ans)

– Défis et épreuves inspirés du célèbre “Squid game” version fun

– Relais déguisé, parcours d’aventure & jeux surprises

Goûter horribilis et mini boom finale terrifiante.

Viens vivre une après-midi fun, déguisée et un peu folle;

On vous attend nombreux pour trembler… et vous amuser;

Déguisement conseillé !

Réservation obligatoire par téléphone ou par mail.

Attention place limitées!… .

Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie +33 6 60 13 58 24 amicalelaique.saintpargoire@gmail.com

English :

HALLOWEEN PARTY & KID GAME organized by amicale laique L’Ostal Sant Pargori.

This year, 1 room, 2 atmospheres for a wild afternoon in Saint-Pargoire!

Halloween Party for Kids (3?6 years) Creative & cooking workshops, sensory games and candy hunt

Kid Game Halloween (6?10 yrs): Challenges and tests inspired by the famous ?Squid game? fun version

German :

HALLOWEEN PARTY & KID GAME organisiert von der amicale laique L’Ostal Sant Pargori.

Dieses Jahr gibt es 1 Saal 2 Stimmungen für einen verrückten Nachmittag in Saint-Pargoire!

Halloween Party der Kleinen (3?6 Jahre) Kreativ- & Kochworkshops, sensorisches Spiel und Süßigkeitenjagd

Kid Game Halloween (6?10 Jahre): Herausforderungen und Prüfungen in Anlehnung an das berühmte Squid Game in

Italiano :

HALLOWEEN PARTY & KID GAME organizzato dall’amicale laique L’Ostal Sant Pargori.

Quest’anno, 1 sala 2 atmosfere per un pomeriggio di follia a Saint-Pargoire!

Festa di Halloween per bambini (3-6 anni): Laboratori creativi e di cucina, giochi sensoriali e caccia alle caramelle

Kid Game Halloween (6?10 anni): Sfide e prove ispirate al famoso gioco del calamaro in una versione divertente

Espanol :

HALLOWEEN PARTY & KID GAME organizado por la amicale laique L’Ostal Sant Pargori.

¡Este año, 1 sala 2 ambientes para una tarde loca en Saint-Pargoire!

Fiesta infantil de Halloween (3?6 años): Talleres creativos y de cocina, juegos sensoriales y búsqueda de caramelos

Kid Game Halloween (6?10 años): Desafíos y pruebas inspirados en el famoso juego del calamar en versión divertida

