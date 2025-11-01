Halloween party Labaroche

Halloween party Labaroche samedi 1 novembre 2025.

Halloween party

296 Lieu-dit le Centre Labaroche Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-01 18:30:00

fin : 2025-11-01 23:59:00

Date(s) :

2025-11-01

Rejoignez la grande fête d’Halloween ! Concours de costumes, bonbons, DJ, gourmandises et ambiance ensorcelante. Frissons et rires garantis !

L’association Festibaroch vous invite à sa Grande Fête d’Halloween.

Les esprits s’invitent à Labaroche pour une soirée terriblement amusante ! Venez frissonner et vous amuser lors de notre grande fête d’Halloween ouverte à tous !

Au programme

Concours du meilleur déguisement Effrayez le jury et remporte un prix.

Distribution de bonbons aux enfants pour conjurer le mauvais sort.

Animation musicale assurée par un DJ jusqu’au bout de la nuit.

Petite restauration sur place avec bretzels, hot-dogs, tartes flambées, crêpes, gaufres…et bien sûr, la fameuse soupe de potiron et de la bière pour les plus grands. Pour les enfants des cocktails d’Halloween.

Ambiance garantie, rires, frissons et gourmandises au rendez-vous !

N’oubliez pas votre déguisement… on ne sait jamais qui pourrait rôder dans l’ombre …! 0 .

296 Lieu-dit le Centre Labaroche 68910 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 83 23 festibarotch@gmail.com

English :

Join in the Halloween fun! Costume contests, candy, DJs, treats and a bewitching atmosphere. Thrills and laughter guaranteed!

German :

Nehmen Sie an der großen Halloween-Party teil! Kostümwettbewerbe, Süßigkeiten, DJ, Leckereien und eine bezaubernde Atmosphäre. Gänsehaut und Lachen sind garantiert!

Italiano :

Partecipate al divertimento di Halloween! Concorsi in costume, dolcetti, DJ, scherzetti e un’atmosfera incantata. Brividi e risate garantiti!

Espanol :

¡Únete a la diversión de Halloween! Concursos de disfraces, dulces, DJs, golosinas y un ambiente hechizante. Emoción y risas garantizadas

L’événement Halloween party Labaroche a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg