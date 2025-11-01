HALLOWEEN PARTY Labastide-Clermont

HALLOWEEN PARTY Labastide-Clermont samedi 1 novembre 2025.

HALLOWEEN PARTY

SALLE DES FÊTES Labastide-Clermont Haute-Garonne

Début : 2025-11-01 15:00:00

fin : 2025-11-01

2025-11-01

LE COMITÉ DES FÊTES VOUS INVITE À HALLOWEEN PARTY

TOURNEE DES BONBONS

ATELIER MAQUILLAGE

SOIREE DANSANTE MUSIQUE

CONCOURS DE DÉGUISEMENTS

BUVETTE RESTAURATION .

SALLE DES FÊTES Labastide-Clermont 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 9 80 81 45 56

English :

THE COMITÉ DES FÊTES INVITES YOU TO THE HALLOWEEN PARTY

German :

DAS FESTKOMITEE LÄDT SIE ZUR HALLOWEEN-PARTY EIN

Italiano :

IL COMITATO DEI FESTEGGIAMENTI VI INVITA ALLA FESTA DI HALLOWEEN

Espanol :

LA COMISIÓN DE FESTEJOS TE INVITA A LA FIESTA DE HALLOWEEN

