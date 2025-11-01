HALLOWEEN PARTY Labastide-Clermont
HALLOWEEN PARTY Labastide-Clermont samedi 1 novembre 2025.
HALLOWEEN PARTY
SALLE DES FÊTES Labastide-Clermont Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 15:00:00
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
LE COMITÉ DES FÊTES VOUS INVITE À HALLOWEEN PARTY
TOURNEE DES BONBONS
ATELIER MAQUILLAGE
SOIREE DANSANTE MUSIQUE
CONCOURS DE DÉGUISEMENTS
BUVETTE RESTAURATION .
SALLE DES FÊTES Labastide-Clermont 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 9 80 81 45 56
English :
THE COMITÉ DES FÊTES INVITES YOU TO THE HALLOWEEN PARTY
German :
DAS FESTKOMITEE LÄDT SIE ZUR HALLOWEEN-PARTY EIN
Italiano :
IL COMITATO DEI FESTEGGIAMENTI VI INVITA ALLA FESTA DI HALLOWEEN
Espanol :
LA COMISIÓN DE FESTEJOS TE INVITA A LA FIESTA DE HALLOWEEN
L’événement HALLOWEEN PARTY Labastide-Clermont a été mis à jour le 2025-10-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE