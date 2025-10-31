Halloween Party Le Bal des Monstres Salle des fêtes Châteauneuf-sur-Isère

Halloween Party Le Bal des Monstres Salle des fêtes Châteauneuf-sur-Isère vendredi 31 octobre 2025.

Halloween Party Le Bal des Monstres

Salle des fêtes 1050 route de la Vanelle Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

L’association des voisins de la Vanelle vous convie à son désormais traditionnel Bal des petits monstres , ouvert à tous !

Petits et grands enfants et chers parents, nous vous espérons nombreux et… terrifiants

Buvette et snack sur place.

Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The Vanelle Neighbors’ Association invites you to its traditional Bal des petits monstres , open to all!

Children, parents and friends, we hope to see many of you there… terrifying

Refreshments and snacks on site.

German :

Der Nachbarschaftsverband von Vanelle lädt Sie zu seinem mittlerweile traditionellen Ball der kleinen Monster ein, der für alle offen ist!

Kleine und große Kinder und liebe Eltern, wir hoffen, dass Sie zahlreich und… furchterregende

Getränke und Snacks vor Ort.

Italiano :

L’Associazione dei Vicini della Vanelle vi invita al suo tradizionale Bal des petits monstres , aperto a tutti!

Speriamo di vedervi in tanti, grandi e piccoli, genitori e… terrificante

Rinfresco e merenda sul posto.

Espanol :

La Asociación de Vecinos de Vanelle te invita a su tradicional Bal des petits monstres , ¡abierto a todos!

Esperamos veros a muchos de vosotros, grandes y pequeños, padres y… aterrorizando

Refrescos y tentempiés in situ.

