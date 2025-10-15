Halloween party Conservatoire des Andelys Les Andelys

Halloween party Conservatoire des Andelys Les Andelys mercredi 15 octobre 2025.

Halloween party

Conservatoire des Andelys 8 boulevard Nehou Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 18:00:00

fin : 2025-10-15 19:00:00

Date(s) :

2025-10-15

Le conservatoire et Ibertempo fêtent Halloween en musique

Terrible concours de citrouilles, musique effrayante et conte frissonnant.

Réservation conseillée par mail conservatoire.lesandelys@sna27.fr .

Conservatoire des Andelys 8 boulevard Nehou Les Andelys 27700 Eure Normandie conservatoire.lesandelys@sna27.fr

English : Halloween party

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Halloween party Les Andelys a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération