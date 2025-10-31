Halloween Party Montours Les Portes du Coglais
Halloween Party Montours Les Portes du Coglais vendredi 31 octobre 2025.
Halloween Party
Montours 9 place Sainte Mélaine Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine
Le bistrot Chez Jacques vous invite à vous ambiancer devant un concert des Chatons Sonics pour célébrer la fête Halloween.
Alors c’est le moment de vous éclater et de danser sur des rythmes endiablés ! Entrez dans la peau de celui que vous souhaitez.
Vous pouvez aussi simplement boire un verre et profiter du concert !
Apéro dînatoire, buffet à volonté + une conso à 20 €
Réservations possibles jusqu’au 25 octobre. .
Montours 9 place Sainte Mélaine Les Portes du Coglais 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 01 96 53 40
