Halloween Party Salle L’Eclipse du Casino Luc-sur-Mer
Halloween Party Salle L’Eclipse du Casino Luc-sur-Mer samedi 1 novembre 2025.
Halloween Party
Salle L’Eclipse du Casino 20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer Calvados
Début : 2025-11-01 21:30:00
2025-11-01
HALLOWEEN PARTY Venez hanter la piste de danse !
Ambiance, costumes et musique live seront au rendez-vous à la Salle L’Eclipse du Casino de Luc-sur-Mer pour la Halloween Party.
Plongez dans l’ambiance et sortez vos plus beaux costumes pour hanter la piste de danse ! Faites la fête au son du concert et DJ de TUXEDO-LIVE.
La soirée se tiendra de 21H30 à 2H , avec une ouverture des portes à 21H. L’entrée payante (CB ou espèce , espèces conseillées ). Un bar sera disponible sur place et l’entrée se fera directement par le restaurant. .
Salle L’Eclipse du Casino 20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 2 31 97 71 35 communication@lucsurmer.fr
English : Halloween Party
Get into the spirit of the occasion and don your finest costumes to haunt the dance floor to the sound of the Tuxedo-live concert and DJ
German : Halloween Party
Tauchen Sie ein in die Atmosphäre und holen Sie Ihre schönsten Kostüme heraus, um zu den Klängen des Konzerts und DJs von Tuxedo-live über die Tanzfläche zu spuken
Italiano :
Immergetevi nell’atmosfera e tirate fuori i vostri costumi migliori per scatenarvi sulla pista da ballo al suono del concerto Tuxedo-live e del DJ
Espanol :
Sumérgete en el ambiente y saca tus mejores disfraces para rondar la pista de baile al son del concierto en directo de Tuxedo y DJ
