Halloween Party Salle L’Eclipse du Casino Luc-sur-Mer

Halloween Party

Salle L’Eclipse du Casino 20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 21:30:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Plongez dans l’ambiance et sortez vos plus beaux costumes pour hanter la piste de danse au son du concert et DJ de Tuxedo-live

HALLOWEEN PARTY Venez hanter la piste de danse !

Ambiance, costumes et musique live seront au rendez-vous à la Salle L’Eclipse du Casino de Luc-sur-Mer pour la Halloween Party.

Plongez dans l’ambiance et sortez vos plus beaux costumes pour hanter la piste de danse ! Faites la fête au son du concert et DJ de TUXEDO-LIVE.

La soirée se tiendra de 21H30 à 2H , avec une ouverture des portes à 21H. L’entrée payante (CB ou espèce , espèces conseillées ). Un bar sera disponible sur place et l’entrée se fera directement par le restaurant. .

Salle L’Eclipse du Casino 20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 2 31 97 71 35 communication@lucsurmer.fr

English : Halloween Party

Get into the spirit of the occasion and don your finest costumes to haunt the dance floor to the sound of the Tuxedo-live concert and DJ

German : Halloween Party

Tauchen Sie ein in die Atmosphäre und holen Sie Ihre schönsten Kostüme heraus, um zu den Klängen des Konzerts und DJs von Tuxedo-live über die Tanzfläche zu spuken

Italiano :

Immergetevi nell’atmosfera e tirate fuori i vostri costumi migliori per scatenarvi sulla pista da ballo al suono del concerto Tuxedo-live e del DJ

Espanol :

Sumérgete en el ambiente y saca tus mejores disfraces para rondar la pista de baile al son del concierto en directo de Tuxedo y DJ

L’événement Halloween Party Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-23 par Calvados Attractivité