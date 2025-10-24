Halloween party Gymnase de la Barolière Lunéville
Halloween party Gymnase de la Barolière Lunéville vendredi 24 octobre 2025.
Halloween party
Gymnase de la Barolière 6 rue de la Barolière Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-24
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
Organisée par la Ville
Pour les 15 20 ans en soirée et les plus jeunes (jusqu’à 14 ans) dans l’après-midi
Entrée gratuite sur réservation auprès du service jeunesse de la ville de Lunéville.
Horaires et programme à venirEnfants
Gymnase de la Barolière 6 rue de la Barolière Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est jeunesse@mairie-luneville.fr
English :
Organized by the City
For 15-20 year-olds in the evening and younger children (up to 14) in the afternoon
Free admission on reservation from the Lunéville youth service.
Schedule and program to come
German :
Organisiert von der Stadt
Für die 15- bis 20-Jährigen am Abend und die Jüngeren (bis 14 Jahre) am Nachmittag
Freier Eintritt mit Reservierung bei der Jugendabteilung der Stadt Lunéville.
Öffnungszeiten und Programm folgen in Kürze
Italiano :
Organizzato dalla Città
Per i ragazzi dai 15 ai 20 anni la sera e per i più giovani (fino a 14 anni) il pomeriggio
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria presso il Servizio giovani di Lunéville.
Orari e programma a breve
Espanol :
Organizado por la Ciudad
Para jóvenes de 15 a 20 años por la tarde y para niños (hasta 14 años) por la tarde
Entrada gratuita, previa reserva en el Servicio de Juventud de Lunéville.
Horarios y programa próximamente
L’événement Halloween party Lunéville a été mis à jour le 2025-09-23 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS