Halloween party Gymnase de la Barolière Lunéville

Halloween party

Gymnase de la Barolière 6 rue de la Barolière Lunéville Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Gratuit

Vendredi 2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Organisée par la Ville

Pour les 15 20 ans en soirée et les plus jeunes (jusqu’à 14 ans) dans l’après-midi

Entrée gratuite sur réservation auprès du service jeunesse de la ville de Lunéville.

Horaires et programme à venirEnfants

Gymnase de la Barolière 6 rue de la Barolière Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est jeunesse@mairie-luneville.fr

English :

Organized by the City

For 15-20 year-olds in the evening and younger children (up to 14) in the afternoon

Free admission on reservation from the Lunéville youth service.

Schedule and program to come

German :

Organisiert von der Stadt

Für die 15- bis 20-Jährigen am Abend und die Jüngeren (bis 14 Jahre) am Nachmittag

Freier Eintritt mit Reservierung bei der Jugendabteilung der Stadt Lunéville.

Öffnungszeiten und Programm folgen in Kürze

Italiano :

Organizzato dalla Città

Per i ragazzi dai 15 ai 20 anni la sera e per i più giovani (fino a 14 anni) il pomeriggio

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria presso il Servizio giovani di Lunéville.

Orari e programma a breve

Espanol :

Organizado por la Ciudad

Para jóvenes de 15 a 20 años por la tarde y para niños (hasta 14 años) por la tarde

Entrada gratuita, previa reserva en el Servicio de Juventud de Lunéville.

Horarios y programa próximamente

