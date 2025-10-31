Halloween party Magnac-Bourg

Halloween party Magnac-Bourg vendredi 31 octobre 2025.

Halloween party

Champ de foire Magnac-Bourg Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Suite au grand succès de l’an dernier, nous sommes ravis de vous annoncer la 2ᵉ édition de notre Soirée Halloween à Magnac-Bourg !

18h Départ pour une effrayante déambulation dans le bourg à la recherche de bonbons accompagnée par les cracheurs de feu.

19h Nouveau spectacle de cracheurs de feu sur la place de la mairie

20h Repas convivial avec cocktail offert, soupe au potiron, hamburger, frites et fondant au chocolat à la salle des fêtes. Soirée animée par MathEvent (entrée gratuite).

Tombola & concours du plus beau déguisement avec bonbons pour tous les petits monstres !

Réservations au plus tard le 29 octobre.

Venez vivre une soirée pleine de frissons, de rires et de bonne humeur en famille ou entre amis! .

Champ de foire Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 67 89 20 comitedesfetesmagnacbourg@gmail.com

English : Halloween party

German : Halloween party

Italiano :

Espanol : Halloween party

L’événement Halloween party Magnac-Bourg a été mis à jour le 2025-10-11 par OT Briance Sud Haute-Vienne