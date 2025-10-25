Halloween party Mahalon
Halloween party Mahalon samedi 25 octobre 2025.
Halloween party
Centre équestre de Tromelin Mahalon Finistère
Halloween party au centre équestre de Tromelin.
Défi à Poney et à pied en équipe. Goûter offert par l’association.
Venez déguisé ! .
Centre équestre de Tromelin Mahalon 29790 Finistère Bretagne +33 7 87 50 81 47
