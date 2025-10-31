HALLOWEEN PARTY Maraussan

Place Marcel Barrère Maraussan Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Boom déguisée Ateliers Créatifs Organisé par l’Association de Parents d’Élèves Les Enfants d’Abord

Place Marcel Barrère Maraussan 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 90 09 20

English :

Costume Boom Creative Workshops Organized by Les Enfants d?Abord Parent-Teacher Association

German :

Verkleideter Boom Kreative Workshops Organisiert von der Elternvereinigung Les Enfants d’Abord

Italiano :

Boom di costumi Laboratori creativi Organizzato dall’Associazione Genitori Les Enfants d’Abord

Espanol :

Vestuario Boom Talleres creativos Organizado por la Asociación de Padres Les Enfants d’Abord

