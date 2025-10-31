HALLOWEEN PARTY Maraussan
HALLOWEEN PARTY Maraussan vendredi 31 octobre 2025.
HALLOWEEN PARTY
Place Marcel Barrère Maraussan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Boom déguisée Ateliers Créatifs Organisé par l’Association de Parents d’Élèves Les Enfants d’Abord
.
Place Marcel Barrère Maraussan 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 90 09 20
English :
Costume Boom Creative Workshops Organized by Les Enfants d?Abord Parent-Teacher Association
German :
Verkleideter Boom Kreative Workshops Organisiert von der Elternvereinigung Les Enfants d’Abord
Italiano :
Boom di costumi Laboratori creativi Organizzato dall’Associazione Genitori Les Enfants d’Abord
Espanol :
Vestuario Boom Talleres creativos Organizado por la Asociación de Padres Les Enfants d’Abord
