Halloween Party Marcellus

Halloween Party Marcellus vendredi 31 octobre 2025.

Halloween Party

Dans le Village Marcellus Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Halloween Party organisée par le Comité des Fêtes de Marcellus.

Un bonbon ou un sort !

Viens faire le tour du village avec nous.

– Rendez-vous devant la mairie à partir de 18h. .

Dans le Village Marcellus 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 65 11 20

English : Halloween Party

Halloween Party organized by the Comité des Fêtes de Marcellus.

Trick or treat!

Come and take a tour of the village with us.

German : Halloween Party

Halloween-Party, die vom Festkomitee von Marcellus organisiert wird.

Ein Bonbon oder ein Zauberspruch!

Komm und mach mit uns einen Rundgang durch das Dorf.

Italiano :

Festa di Halloween organizzata dal Comitato delle Feste di Marcello.

Dolcetto o scherzetto!

Venite a fare un giro del villaggio con noi.

Espanol : Halloween Party

Fiesta de Halloween organizada por el Comité des Fêtes de Marcellus.

¡Truco o trato!

Ven a dar una vuelta por el pueblo con nosotros.

