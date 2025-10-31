Halloween Party Marcellus
Halloween Party Marcellus vendredi 31 octobre 2025.
Halloween Party
Dans le Village Marcellus Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Halloween Party organisée par le Comité des Fêtes de Marcellus.
Un bonbon ou un sort !
Viens faire le tour du village avec nous.
– Rendez-vous devant la mairie à partir de 18h. .
Dans le Village Marcellus 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 65 11 20
English : Halloween Party
Halloween Party organized by the Comité des Fêtes de Marcellus.
Trick or treat!
Come and take a tour of the village with us.
German : Halloween Party
Halloween-Party, die vom Festkomitee von Marcellus organisiert wird.
Ein Bonbon oder ein Zauberspruch!
Komm und mach mit uns einen Rundgang durch das Dorf.
Italiano :
Festa di Halloween organizzata dal Comitato delle Feste di Marcello.
Dolcetto o scherzetto!
Venite a fare un giro del villaggio con noi.
Espanol : Halloween Party
Fiesta de Halloween organizada por el Comité des Fêtes de Marcellus.
¡Truco o trato!
Ven a dar una vuelta por el pueblo con nosotros.
L’événement Halloween Party Marcellus a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Val de Garonne