HALLOWEEN PARTY Margon

HALLOWEEN PARTY Margon vendredi 31 octobre 2025.

HALLOWEEN PARTY

Place Charles de Gaulle Margon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

17h30 Rendez-vous déguisé place Charles de Gaulle, puis chasse aux bonbons dans le village.

De 18h30 à 22h00 Boom d’halloween à la salle des fêtes de Margon. Tombola, de nombreuses surprises. Vente de parts de pizzas, boissons, desserts. Nous espérons vous voir nombreux !

17h30 Rendez-vous déguisé place Charles de Gaulle, puis chasse aux bonbons dans le village.

De 18h30 à 22h00 Boom d’halloween à la salle des fêtes de Margon. Tombola, de nombreuses surprises. Vente de parts de pizzas, boissons, desserts. Nous espérons vous voir nombreux ! .

Place Charles de Gaulle Margon 34320 Hérault Occitanie ape.margon34320@gmail.com

English :

5:30pm: Meet in disguise at Place Charles de Gaulle, then go trick-or-treating in the village.

6:30pm to 10:00pm: Halloween Boom at Margon village hall. Tombola, lots of surprises. Pizzas, drinks and desserts for sale. We hope to see you there!

German :

17:30 Uhr: Verkleideter Treffpunkt auf dem Place Charles de Gaulle, anschließend Bonbonjagd im Dorf.

Von 18:30 bis 22:00 Uhr: Halloween-Boom in der Festhalle von Margon. Tombola, zahlreiche Überraschungen. Verkauf von Pizzastücken, Getränken und Desserts. Wir hoffen, Sie zahlreich zu sehen!

Italiano :

ore 17.30: ritrovo in maschera in Place Charles de Gaulle, poi dolcetto o scherzetto in paese.

Dalle 18.30 alle 22.00: Boom di Halloween presso la sala del villaggio di Margon. Tombola, tante sorprese. Vendita di pizze, bevande e dolci. Speriamo di vedervi numerosi!

Espanol :

17.30 h: encuentro disfrazado en la plaza Charles de Gaulle y truco o trato por el pueblo.

De 18.30 a 22.00 h: Halloween Boom en el ayuntamiento de Margon. Tómbola, muchas sorpresas. Venta de pizzas, bebidas y postres. Esperamos ver a muchos de ustedes

L’événement HALLOWEEN PARTY Margon a été mis à jour le 2025-10-13 par 34 OT AVANT-MONTS