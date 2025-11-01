Halloween Party Mesnil-Saint-Nicaise

Halloween Party Mesnil-Saint-Nicaise samedi 1 novembre 2025.

Halloween Party

Mesnil-Saint-Nicaise Somme

Tarif : 8 – 8 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 19:30:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Le comité des fêtes de Mesnil Saint-Nicaise, vous propose une soirée dansante, costumée ou non (mais jouez le jeu c’est plus marrant !).

À l’occasion d’Halloween, la salle des fêtes se transformera en un décor effrayant. Cette soirée sera animé par DJ Matt derrière la platine, et une restauration est prévue sur place, sur réservation au préalable.

Vous êtes attendu nombreux pour fêter dignement le jour d’Halloween.

Mesnil-Saint-Nicaise 80190 Somme Hauts-de-France +33 3 22 78 31 89

English :

Mesnil Saint-Nicaise’s Comité des fêtes is organizing an evening of dancing, in costume or not (but play along, it’s more fun!).

For Halloween, the village hall will be transformed into a spooky setting. The evening will be hosted by DJ Matt behind the turntable, and food and drink will be available on site, subject to prior reservation.

We look forward to seeing you there to celebrate Halloween in style.

German :

Das Festkomitee von Mesnil Saint-Nicaise, bietet Ihnen einen Tanzabend an, kostümiert oder nicht (aber spielen Sie mit, das macht mehr Spaß!).

Anlässlich von Halloween wird sich der Festsaal in eine gruselige Kulisse verwandeln. Dieser Abend wird von DJ Matt hinter dem Plattenteller moderiert, und vor Ort gibt es ein Restaurant, für das man vorher reservieren muss.

Sie werden zahlreich erwartet, um den Tag von Halloween würdig zu feiern.

Italiano :

Il comitato dei festeggiamenti di Mesnil Saint-Nicaise organizza una serata danzante, in costume o meno (ma è più divertente se si sta al gioco!).

In occasione di Halloween, la sala del villaggio si trasformerà in un ambiente spettrale. Il DJ Matt sarà a disposizione dietro i piatti e ci saranno cibo e bevande disponibili sul posto, previa prenotazione.

Vi aspettiamo per festeggiare Halloween in grande stile.

Espanol :

La comisión de fiestas de Mesnil Saint-Nicaise organiza una velada de baile, con o sin disfraz (¡pero es más divertido si se participa!).

Con motivo de Halloween, la sala de fiestas del pueblo se transformará en un escenario tenebroso. DJ Matt estará detrás de los platos, y habrá comida y bebida disponibles en el lugar, previa reserva.

Te esperamos para celebrar Halloween por todo lo alto.

L’événement Halloween Party Mesnil-Saint-Nicaise a été mis à jour le 2025-10-20 par OT HAUTE SOMME PERONNE